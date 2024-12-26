Туреччина запровадила суворі правила для переказів криптовалют

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

При переказах криптовалюти понад 15 тисяч лір ($425) біржі в Туреччині вимагатимуть обов'язкової ідентифікації особи відправника. Так, відправник буде зобов'язаний надати інформацію про торговий реєстр, адресу гаманця та номер громадянства чи паспорта.

Відповідний указ опубліковано 25 грудня в Офіційному віснику Турецької Республіки.

Нові регламенти спрямовані на запобігання відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Ці зміни набудуть чинності 25 лютого 2025 року та включають важливі кроки щодо підвищення безпеки в секторі.