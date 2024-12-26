Туреччина запровадила нові правила регулювання криптовалюту. Зміни стосуватимуться правил переказу криптовалют, повідомляє Cointelegraph.
26 грудня 2024, 11:27
Туреччина запровадила суворі правила для переказів криптовалют
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Деталі
При переказах криптовалюти понад 15 тисяч лір ($425) біржі в Туреччині вимагатимуть обов'язкової ідентифікації особи відправника. Так, відправник буде зобов'язаний надати інформацію про торговий реєстр, адресу гаманця та номер громадянства чи паспорта.
Відповідний указ опубліковано 25 грудня в Офіційному віснику Турецької Республіки.
Нові регламенти спрямовані на запобігання відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Ці зміни набудуть чинності 25 лютого 2025 року та включають важливі кроки щодо підвищення безпеки в секторі.
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Джерело: Мінфін
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