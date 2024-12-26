Відключення світла на 26 грудня: як діятимуть графіки

26 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 08:00 до 21:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Графіки відключень

Для побутових споживачів

08:00 — 17:00 — півтори черги відключень.

17:00 — 21:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

з 07:00 до 22:00.

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», — йдеться у повідомленні.

Графіки для Києва

Графіки для Київської області

Масований обстріл

З 4 на 25 грудня росіяни здійснили масований обстріл ракетами та балістичними снарядами. Ціллю нових атак знову стала енергетична інфраструктура України.

Як розповів президент Володимир Зеленський, під час атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.

Через масований обстріл «Укренерго» ввело в Україні графіки відключення світла.