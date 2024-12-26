26 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 08:00 до 21:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
26 грудня 2024, 8:24
Відключення світла на 26 грудня: як діятимуть графіки
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Графіки відключень
Для побутових споживачів
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08:00 — 17:00 — півтори черги відключень.
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17:00 — 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу
- з 07:00 до 22:00.
«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», — йдеться у повідомленні.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Масований обстріл
З 4 на 25 грудня росіяни здійснили масований обстріл ракетами та балістичними снарядами. Ціллю нових атак знову стала енергетична інфраструктура України.
Як розповів президент Володимир Зеленський, під час атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.
Через масований обстріл «Укренерго» ввело в Україні графіки відключення світла.
Джерело: Мінфін
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