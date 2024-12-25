До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро втратило 3 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу.
25 грудня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 25 грудня: долар та євро продовжують дешевшати на міжбанку
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Відкриття 25 грудня
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Закриття 25 грудня
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Зміни
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41,92/41,94
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41,80/41,84
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8/10
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43,61/43,62
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43,58/43,61
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3/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,82−42,34 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,15−42,20, євро — 44,00−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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