Виплати за прямими інвестиціями скоротилися на половину у 2024 році

Фонди приватного капіталу у 2024 році перевели в готівку лише половину вартості інвестицій, які вони зазвичай продають, що стало третім роком поспіль, коли виплати інвесторам виявилися нижчими через посуху на ринку угод. Про це повідомляє Financial Times.

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Фонди зазвичай продають 20% своїх інвестицій за рік, але керівники галузі прогнозують, що грошові виплати за рік становитимуть приблизно половину від цієї цифри.

Cambridge Associates, провідний консультант великих установ щодо їхніх інвестицій у прямий капітал, підрахував, що за останні три роки фонди недоотримали близько $400 млрд у вигляді виплат своїм інвесторам порівняно з середніми історичними показниками.

Ці дані підкреслюють зростаючий тиск на компанії, які змушені шукати шляхи повернення коштів інвесторам, у тому числі шляхом виходу з інвестицій у наступному році.

Фірми намагаються укладати угоди за привабливими цінами з початку 2022 року, коли зростання процентних ставок призвело до різкого зростання вартості фінансування та падіння корпоративних оцінок.