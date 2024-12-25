Фонди приватного капіталу у 2024 році перевели в готівку лише половину вартості інвестицій, які вони зазвичай продають, що стало третім роком поспіль, коли виплати інвесторам виявилися нижчими через посуху на ринку угод. Про це повідомляє Financial Times.
Виплати за прямими інвестиціями скоротилися на половину у 2024 році
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Фонди зазвичай продають 20% своїх інвестицій за рік, але керівники галузі прогнозують, що грошові виплати за рік становитимуть приблизно половину від цієї цифри.
Cambridge Associates, провідний консультант великих установ щодо їхніх інвестицій у прямий капітал, підрахував, що за останні три роки фонди недоотримали близько $400 млрд у вигляді виплат своїм інвесторам порівняно з середніми історичними показниками.
Ці дані підкреслюють зростаючий тиск на компанії, які змушені шукати шляхи повернення коштів інвесторам, у тому числі шляхом виходу з інвестицій у наступному році.
Фірми намагаються укладати угоди за привабливими цінами з початку 2022 року, коли зростання процентних ставок призвело до різкого зростання вартості фінансування та падіння корпоративних оцінок.
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