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25 грудня 2024, 16:17

Банківські групи подали до суду на регулятора через стрес-тести

Банківські та бізнес-групи подали до суду на Федеральну резервну систему (ФРС) через щорічні стрес-тести центрального банку. Вони заявили, що прагнуть більшої прозорості та хочуть брати участь в ухваленні правил для тестів. Про це повідомляє Bloomberg.

Банківські та бізнес-групи подали до суду на Федеральну резервну систему (ФРС) через щорічні стрес-тести центрального банку.

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Групи, включаючи Інститут банківської політики та Американську асоціацію банкірів, стверджують, що критерії ФРС для тестів розроблені таємно та створюють «мінливі та незрозумілі вимоги та обмеження щодо банківського капіталу».

Відповідно до федерального позову, поданого у вівторок у Колумбусі, штат Огайо, все це в кінцевому результаті впливає на вартість фінансових послуг у США.

У позові просять суд визнати незаконними моделі та сценарії, використані в стрес-тесті 2024 року, а також у версіях 2025 та 2026 років. Групи також хочуть, щоб ФРС дозволила громадське обговорення моделей тестів перед їх впровадженням.

«Відсутність прозорості правління ФРС призводить до значної та непередбачуваної волатильності у вимогах до капіталу банків. Це, своєю чергою, погіршує здатність банків ефективно використовувати капітал, включаючи надання кредитів малому бізнесу та іншим підприємствам, які є ключовими двигунами зростання та створення робочих місць в економіці США», — пишуть групи в позові.

Групи, які представляють інтереси банків, включаючи JPMorgan, Goldman Sachs і Bank of America, визнали, що ФРС оголосила про свій намір внести зміни до процесу. Однак вони зазначили, що крайній термін для судових оскаржень окремих процедур спливає в лютому.

Стрес-тести

Щорічна перевірка фінансового стану банків, запроваджена після Великої фінансової кризи, спрямована на оцінку того, як кредитори впораються з гіпотетичною рецесією.
Згідно з пропонованим переглянутим планом ФРС, результати тестів будуть усереднюватися за два роки, а регулятор щорічно проводитиме громадське обговорення гіпотетичних сценаріїв перед їх затвердженням.

У понеділок центральний банк заявив, що планує розпочати процес громадського обговорення потенційних змін на початку наступного року.

Федеральна резервна система стикається з мінливими юридичними умовами та змінами в рамках адміністративного права, оскільки на федеральні агентства чиниться тиск з боку адміністрації Трампа, що вступає на посаду президента США, та банкірів із закликом до м'якшого регулювання. На початку цього року Верховний суд США обмежив повноваження регуляторів щодо тлумачення законів.

Виконавчі директори Волл-стріт та галузеві асоціації, які їх представляють, давно критикують окремі аспекти різних вимог до капіталу, але ця критика досягла свого апогею після того, як торік три регулятори, включаючи ФРС, запропонували посилення нормативів, відоме як «Базель III Endgame».

Третя частина Базельської угоди була розроблена у відповідь на недоліки у фінансовому регулюванні, виявлені фінансовою кризою кінця 2000-х років.

Базель III підсилює вимоги до капіталу банку і вводить нові нормативні вимоги по ліквідності. Головною метою угоди «Базель III» є підвищення якості управління ризиками в банківській справі, що, в свою чергу, має зміцнити стабільність фінансової системи в цілому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
25 грудня 2024, 17:09
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Вот у них свобода.А у нас рабы и не пикунут…
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