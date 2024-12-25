«Укрпошта» випустила поштовий набір, присвячений Різдву, який складається з блоку марок «Нова радість стала, яка не бувала. Різдво», конверта «Перший день» та картки. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
25 грудня 2024, 12:30
«Укрпошта» випустила марку, присвячену Різдву (фото)
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Що відомо
Назвою поштового випуску стали слова української колядки «Нова радість стала».
Блок складається з п'яти марок.
Джерело: Мінфін
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