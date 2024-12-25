Ощадбанк отримав відзнаку «Бізнес без бар’єрів» за розвиток власної інклюзивної програми

Ощад здобув відзнаку за вагомі результати інклюзивної програми «Моя безбар'єрність», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців. Нагородження відбулось вчора в Києві на підсумковій зустрічі спільноти провідних компаній «Бізнес без бар'єрів».

Цьогоріч це вже третя нагорода Ощадбанку за досягнення у сфері інклюзивності. Раніше банк посів перше місце в номінації «Кращий приклад впровадження інклюзивного підходу» в рамках UKRAINIAN CX EXCELLENCE 2024 — всеукраїнської премії за найкращий клієнтський досвід та здобув перемогу в номінації «Інклюзивний банк» премії Banker Awards 2024.

«Вважаю, що безбар'єрність нині є складовою корпоративної культури нашого банку. Окрім того, вона є важливою частиною стратегічної програми Ощадбанку до 2028 року. Серед наших минулорічних досягнень у розвитку інклюзивності — адаптація більше 700 відділень до державних норм безбар'єрності, спеціалізоване навчання співробітників „Інклюзивно привітні“, програми реабілітації та реінтеграції ветеранів та ветеранок, чимало інформаційних ініціатив. Саме через цю багатовекторність вважаю відзнаку „Бізнес без бар'єрів“, яку я отримав сьогодні від імені команди Ощаду, цілком заслуженою», — прокоментував Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

На підсумковий зустрічі виступила перша леді України Олена Зеленська, яка подякувала компаніям спільноти за безбар'єрні ініціативи, реалізовані в 2024 році. Окрім того, на цьому заході голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову монету «Безбар'єрність» як присвяту кожному, хто докладає зусиль до для розбудови інклюзивного середовища.

«Бізнес без бар'єрів» — спільнота компаній, яка об'єдналась навколо ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів». Наразі вона налічує 28 компаній. Ощадбанк є учасником спільноти від її заснування в 2020 році.