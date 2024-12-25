Ощадбанк отримав відзнаку «Бізнес без бар’єрів» за розвиток власної інклюзивної програми

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 грудня 2024, 11:38

Ощадбанк отримав відзнаку «Бізнес без бар’єрів» за розвиток власної інклюзивної програми

Ощад здобув відзнаку за вагомі результати інклюзивної програми «Моя безбар'єрність», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців. Нагородження відбулось вчора в Києві на підсумковій зустрічі спільноти провідних компаній «Бізнес без бар'єрів».

Ощад здобув відзнаку за вагомі результати інклюзивної програми «Моя безбар'єрність», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців.

Цьогоріч це вже третя нагорода Ощадбанку за досягнення у сфері інклюзивності. Раніше банк посів перше місце в номінації «Кращий приклад впровадження інклюзивного підходу» в рамках UKRAINIAN CX EXCELLENCE 2024 — всеукраїнської премії за найкращий клієнтський досвід та здобув перемогу в номінації «Інклюзивний банк» премії Banker Awards 2024.

«Вважаю, що безбар'єрність нині є складовою корпоративної культури нашого банку. Окрім того, вона є важливою частиною стратегічної програми Ощадбанку до 2028 року. Серед наших минулорічних досягнень у розвитку інклюзивності — адаптація більше 700 відділень до державних норм безбар'єрності, спеціалізоване навчання співробітників „Інклюзивно привітні“, програми реабілітації та реінтеграції ветеранів та ветеранок, чимало інформаційних ініціатив. Саме через цю багатовекторність вважаю відзнаку „Бізнес без бар'єрів“, яку я отримав сьогодні від імені команди Ощаду, цілком заслуженою», — прокоментував Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

На підсумковий зустрічі виступила перша леді України Олена Зеленська, яка подякувала компаніям спільноти за безбар'єрні ініціативи, реалізовані в 2024 році. Окрім того, на цьому заході голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову монету «Безбар'єрність» як присвяту кожному, хто докладає зусиль до для розбудови інклюзивного середовища.

«Бізнес без бар'єрів» — спільнота компаній, яка об'єдналась навколо ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів». Наразі вона налічує 28 компаній. Ощадбанк є учасником спільноти від її заснування в 2020 році.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами