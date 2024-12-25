Курс валют на 25 грудня: долар в банках втратив 5 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,75−42,35 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,15−42,25, євро — 44,00−44,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,92−41,94 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,61−43,62 грн/євро.

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