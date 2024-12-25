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25 грудня 2024, 10:04

Банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро до України

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в листопаді 2024 року, становив $1,478 млрд. Це на 12,2% менше, ніж у жовтні ($1,684 млрд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в листопаді 2024 року, становив $1,478 млрд.
Фото: depositphotos

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При цьому банки ввезли за жовтень $1,039 млрд готівкових доларів, що на 9,6% менше, ніж у жовтні ($1,150 млрд).

Обсяг готівкових євро скоротився на 17,8% до $437 млн в еквіваленті ($532 млн у жовтні).

За даними НБУ, за листопад з України вивезли валюти на $121 млн.

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України в жовтні 2024 року купило в банках $1,394 млрд — рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року — $1,523 млрд).

Однак у листопаді обсяг купівлі знизився до $1,289 млрд.

Джерело: Мінфін
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