Банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро до України

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При цьому банки ввезли за жовтень $1,039 млрд готівкових доларів, що на 9,6% менше, ніж у жовтні ($1,150 млрд).

Обсяг готівкових євро скоротився на 17,8% до $437 млн в еквіваленті ($532 млн у жовтні).

За даними НБУ, за листопад з України вивезли валюти на $121 млн.

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України в жовтні 2024 року купило в банках $1,394 млрд — рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року — $1,523 млрд).

Однак у листопаді обсяг купівлі знизився до $1,289 млрд.