Редакційний колектив «Мінфіну» вітає вас з Різдвом Христовим!
25 грудня 2024, 8:19
Вітаємо з Різдвом Христовим!
Шановні читачі!
У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ!
Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
Сьогодні пропонуємо на хвильку спинитися, перевести дихання та бодай на трішки (чи сильно-сильно🤔) повірити у Різдвяне диво.
Тицяйте на героя зі своїм настроєм та разом з ним дивіться відео, що підійде саме вам у цю хвилину.
Джерело: Мінфін
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