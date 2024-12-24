До закриття міжбанку курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро втратило 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
24 грудня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 24 грудня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 24 грудня
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Закриття 24 грудня
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Зміни
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42,03/42,05
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41,92/41,94
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11/11
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43,68/43,68
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43,62/43,63
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6/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,35 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,15−42,25, євро — 44,00−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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