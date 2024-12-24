Курс валют на вечір 24 грудня: долар та євро подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро втратило 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 24 грудня Закриття 24 грудня Зміни долар 42,03/42,05 41,92/41,94 11/11 євро 43,68/43,68 43,62/43,63 6/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,35 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.

В обмінниках долар торгується за 42,15−42,25, євро — 44,00−44,20 грн.

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