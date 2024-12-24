Мінфін залучив понад 4 мільярди від продажу облігацій та знизив ставки

Міністерство фінансів 24 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,16 млрд грн, що на 6,16 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 10,32 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,44 млрд грн під 15,08% з погашенням 4 лютого 2026 року (минулого тижня ставка була 15,09%);

678,35 млн грн під 16,19% з погашенням 14 квітня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,20%);

2,04 млрд грн під 16,48% з погашенням 3 листопада 2027 року (минулого тижня ставка була 16,50%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.