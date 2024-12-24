Кабмін спростив ветеранам доступ до грантів на бізнес

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зробить ветеранські гранти доступнішими. Захисники, зокрема, отримають можливість обирати строки реалізації проєкту для відкриття власної справи в межах урядової програми «єРобота». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Уряд ухвалив постанову, яка зробить ветеранські гранти ще більш доступними. Підприємці, які протягом визначеного строку — три, п’ять або сім років — виплатять податки на суму отриманого гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату», — зазначив він.

За словами прем'єра, уже 1 100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 500 млн грн грантових коштів для старту та розвитку бізнесу.

«Загалом держава видала громадянам для започаткування власної справи понад 22 тис. мікрогрантів. Це потенційно згенерує близько 42 тисяч нових робочих місць», — додав Шмигаль.

Крім того, уряд ухвалив рішення для покращення надання психологічної допомоги ветеранам. Зокрема, розширили склад мультидисциплінарних медичних команд.

Також підвищили граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів.