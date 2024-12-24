Як виглядає ваш фінансовий комфорт? (опитування)

Ми шукаємо відповідь на це питання, щоб вдосконалити сервіси для кожного українця.

«Мінфін» та наші колеги з Finance.ua запустили опитування «Ключ до фінансового комфорту» — воно допоможе нам краще зрозуміти ваші фінансові звички та потреби.

Навіщо нам це? Завдяки вашим відповідям ми зможемо краще зрозуміти, які послуги потрібні українцям сьогодні. Ця інформація стане основою для розробки сервісів, максимально зручних для кожного українця.

📌 А як подяка за ваш час — щотижня ми розігруємо 5 000 гривень серед учасників опитування.

🕒 15 хвилин вашого часу = кращі послуги для всіх + шанс виграти 5 000 гривень щотижня!

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