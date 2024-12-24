Нова мем-монета на Polygon націлилась на $10, залишаючи позаду ADA та DOGE

Нова мем-монета в мережі Polygon привертає увагу. З амбіційною метою досягти ціни в $10, вона прагне перевершити такі відомі криптовалюти, як Cardano та Dogecoin . Цей новачок викликає ажіотаж і безліч спекуляцій. Чи може він стати наступним великим гравцем у світі цифрових валют?

Здобудьте великі перемоги з XYZ: новий важковаговик серед мем-монет

Фанати у захваті! Токен XYZ виходить на крипто-арену, завдаючи ударів конкурентам — фейковим монетам, шахрайським проєктам і схемам фармінгу. Як справжній чемпіон, цей перший в історії мем-токен на спортивну тематику впевнено долає ведмежий ринок, не знижуючи темпів. З амбіціями на зростання в 9,900%, XYZ планує залишити позаду такі переможні мем-монети 2024 року, як BOME та WIF.

💰 Керуйте на полі, заробляйте, поки грають інші 💰

XYZ — це не просто черговий мем-токен, він створює унікальне ігрове поле з XYZVerse, де адреналін спортивних подій поєднується з енергією мем-культури. З дорожньою картою, що включає розважальні dApps, ринки прогнозів і ставки на спорт, XYZ готовий залучити мільйони азартних гравців, які прагнуть долучитися до дійства.

Пам’ятаєте Polymarket і його неймовірний $1 мільярд обсягу торгів під час ажіотажу ставок на вибори в США? XYZ готується до ще більшого тріумфу в сфері GameFi, дозволяючи своїм учасникам заробляти на ідеальному поєднанні мем-монет, спортивного хайпу та масового прийняття криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

Використовуючи постійно зростаючу нішу азартних ігор, XYZ готовий стати королем мем-монет. Зростання BOME на 5,000% і ралі WIF на 1,000% тепер залишилися в минулому, адже XYZ готовий вибухнути більш ніж на 9,900% від поточної ціни до моменту генерації токенів (TGE), затьмаривши своїх сенсаційних попередників. Увійдіть у гру заздалегідь, щоб зайняти свою позицію — наразі недооцінений, XYZ готується побити нові рекорди!

🥇 Згуртовуючи спільноту, забезпечуючи перемогу 🥇

XYZVerse стане головним гравцем на цьому бичачому ринку, даючи спільноті можливість визначати стратегію та напрямок екосистеми. Активним учасникам будуть нараховуватися токени XYZ через airdrop як нагорода за їхній внесок. З чіткою токеномікою та планами на лістинг на CEX/DEX, XYZ готовий до чемпіонського забігу, гарантуючи стабільний потік доходів і регулярне спалювання токенів для підтримки високої ціни та процвітаючої спільноти.

Предпродаж XYZ вже в розпалі — не пропустіть шанс на зростання в 9,900%! <<

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) останнім часом переживає значні цінові коливання. За останній тиждень ціна впала на 20.80%. За останній місяць зниження склало 14.34%. Проте за шість місяців ціна ADA зросла на 122.45%. Це довгострокове зростання вказує на сильний імпульс, незважаючи на короткострокові спади.

Індекс відносної сили (RSI) для ADA становить 42.36, що свідчить про наближення до зони перепроданості. Осцилятор Стохастик знаходиться на рівні 13.57, що також вказує на можливий розворот угору. Рівень MACD становить -0.0055, що демонструє ведмежий імпульс, але натякає на можливу зміну. Простi ковзні середні (SMA) за 10 і 100 днів знаходяться на рівнях $0.89 і $0.90 відповідно, що вказує на консолідацію ціни.

Якщо ADA подолає найближчий рівень опору в $1.28, вона може досягти другого опору в $1.64, що складе зростання приблизно на 48% і 78% від поточного діапазону ціни $0.72-$1.08. У протилежному випадку, при зниженні до рівня підтримки в $0.56, ціна може впасти на 22%.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin також зазнав значних змін у ціні. За останній тиждень ціна впала на 24.51%, а за місяць зниження склало 25.80%. Проте за шість місяців DOGE виріс на 141.95%. Наразі він торгується в діапазоні $0.24-$0.40, відображаючи волатильність на ринку.

Технічні індикатори дають змішані сигнали. Простi ковзні середні (SMA) за 10 і 100 днів знаходяться на рівні $0.31, що вказує на період консолідації. Індекс відносної сили (RSI) становить 41.81, що натякає на близькість до зони перепроданості. Значення Стохастика — 17.76, що підтримує можливість висхідного імпульсу. Проте рівень MACD знаходиться на позначці -0.002010, що вказує на продовження ведмежого тренду.

Ключові рівні ціни для Dogecoin: найближчий опір знаходиться на рівні $0.48, що означає зростання приблизно на 60% від нижньої межі поточного діапазону. Другий рівень опору — $0.63. Знизу рівень підтримки становить $0.17. Пробій нижче може призвести до зниження до другого рівня підтримки в $0.0252.

Висновок

ADA і DOGE — сильні монети, але XYZVerse (XYZ) поєднує спорт і меми, щоб перевершити їх із зростанням на 20,000% у бичачому ринку 2024 року.

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