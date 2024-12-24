Курс валют на 24 грудня: долар в банках додав 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 3 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро додало 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,35 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,28−42,35, євро — 44,12−44,31 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,03−42,05 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,68−43,68 грн/євро.

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