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24 грудня 2024, 10:43

НБУ ввів у обіг нову монету — «Безбар’єрність» (фото)

Голова Національного банку Андрій Пишний презентував під час зустрічі спільноти «Бізнес без бар'єрів», що відбулася за участю першої леді Олени Зеленської, інформує пресслужба НБУ.

Голова Національного банку Андрій Пишний презентував під час зустрічі спільноти «Бізнес без бар'єрів», що відбулася за участю першої леді Олени Зеленської, інформує пресслужба НБУ.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталі«Саме в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської „Без бар'єрів“ у квітні 2021 року ухвалено Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні», — нагадали у Нацбанку.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«Саме в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської „Без бар'єрів“ у квітні 2021 року ухвалено Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні», — нагадали у Нацбанку.

Презентуючи монету, Пишний розповів про зусилля Національного банку для створення найінклюзивнішої фінансової системи в світі.

«Щоб відзначити прогрес України в розбудові інклюзивного суспільства, ми створили особливу пам’ятну монету. Присвятили її усій спільноті, що втілює в життя філософію безбар'єрності, хто розбудовує суспільство без обмежень, де кожна людина, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, етнічної приналежності чи соціального статусу, має рівні можливості для розвитку та самореалізації», — сказав Пишний.

Що зображено на монеті

На аверсі монети по центру розміщено стилізований образ птаха зі штучним механічним крилом (протезом), який символізує свободу, незламність духу та можливість долати простір без перешкод.

На реверсі монети — стилізоване зображення різних людей, які об'єднані колом: батьки, діти, літні люди, люди, які користуються кріслом колісним, люди з протезуванням, власники тварин. Ця композиція символізує різноманіття та безбар'єрність, що підкреслює єдність та інклюзивність суспільства.

Пам’ятна монета «Безбар'єрність» має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 30 000 штук у сувенірному пакованні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
24 грудня 2024, 12:21
#
Пора вже «Інклюзивність»:)
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