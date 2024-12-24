Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 777720 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 грудня 2024, 8:21
Втрати ворога за 23 грудня: 1630 російських окупантів, 9 танків та 44 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 777720 (+1630) осіб,
- танків — 9624 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 19915 (+30) од,
- артилерійських систем — 21323 (+10) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1030 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20834 (+44),
- крилаті ракети — 2948 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32086 (+47) од,
- спеціальна техніка — 3667 (+3)
Джерело: Мінфін
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