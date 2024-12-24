Чистий дохід ресторанного бізнесу в Україні у 2023 році зріс на 120% — дослідження

Чистий дохід ресторанного бізнесу в Україні у 2023 році досяг 31,6 млрд грн, що на 120% більше, ніж у 2022 році, та на 26% більше, ніж у 2021 році. Про це йдеться в дослідженні YC.Market.

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Хто лідирує

У регіональному розрізі Київ продовжує домінувати з чистим доходом понад 23 млрд грн, що становить 72% доходу сфери. У столиці працює понад 1,2 тис. компаній, що робить її головним гастрономічним центром країни.

Дніпропетровська область посіла друге місце з доходом 1,6 млрд грн, а Львівська область — третє, заробивши 1,4 млрд грн.

Кількість компаній у галузі приросла на 30%: якщо у 2022 році активними були 2,6 тис. компаній, то у 2023 році їх кількість перевищила 3,5 тис.

Кількість фізичних осіб-підприємців також збільшилася: у 2023 році зареєстровано 19,4 тис. нових ФОПів, що у два рази більше, ніж у 2022 році. У 2024 році приріст реєстрацій відносно 2023 року знизився на 4%.

Найбільше нових ФОПів в цій індустрії за 2023 — листопад 2024 років відкрили у Києві (4,2 тис.), Дніпропетровській (2,5 тис.), Львівській (2,3 тис.) та Київській (2,2 тис.) областях.

Зазначається, що беззаперечним лідером залишається McDonald's, який у 2023 році заробив понад 12,9 млрд, що становить майже 40% усього доходу. Франчайзі KFC сукупно посіли друге місце, заробивши 2,5 млрд: ТОВ «Тесті Фуд» — понад 1 млрд, ТОВ «Глобальна ресторанна група — Україна» — 826 млн та ТОВ «Дтс-Харків» — понад 619 млн.

Серед інших відомих брендів у десятці: «Пузата Хата» — майже 951 млн, Domino's Pizza — понад 369 млн, мережа ресторанів японської кухні «Сушія» — понад 322 млн та Salateira — майже 289 млн.

У десятці також ТОВ «Вог Кафе», що оперує мережею кафе на АЗК WOG. Чистий дохід компанії у 2023 році склав майже 174 млн і приріс на 106% у порівнянні до 2022 року.

Мережа ресторанів Tarrantino Family, що оперує десятками ресторанів у Києві, серед яких «Хачапурі та вино», «Буффаліно» та «Рукола» отримала майже 138 млрд чистого доходу, а приріст склав рекордні 310%.