До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро втратило 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
23 грудня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 23 грудня: на міжбанку долар подорожчав
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Відкриття 23 грудня
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Закриття 23 грудня
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Зміни
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41,97/41,99
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42,03/42,05
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6 /6
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43,71/43,72
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43,69/43,69
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2/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,25 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,25−42,34, євро — 44,10−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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