Курс валют на вечір 23 грудня: на міжбанку долар подорожчав

До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро втратило 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 23 грудня Закриття 23 грудня Зміни долар 41,97/41,99 42,03/42,05 6 /6 євро 43,71/43,72 43,69/43,69 2/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,25 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,20 грн.

В обмінниках долар торгується за 42,25−42,34, євро — 44,10−44,30 грн.

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