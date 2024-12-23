Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів дев’яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить близько 16,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
23 грудня 2024, 16:09
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 16,5 млрд грн
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Деталі
Із них на суму майже 16,3 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 212,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 2,1 млн грн, цінні папери за 0,3 млн грн.
Усі заплановані аукціони на цей тиждень — можна знайти за посиланням.
Джерело: Мінфін
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