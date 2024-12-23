Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 16,5 млрд грн

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Деталі

Із них на суму майже 16,3 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 212,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 2,1 млн грн, цінні папери за 0,3 млн грн.