«Укренерго» дало розпорядження ввести екстренні відключення світла у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях через складну ситуацію в енергосистемі. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
23 грудня 2024, 14:54
«Укренерго» вводить екстренні відключення у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях
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Що відомо
«Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему», — повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Где-то в чём то нам не договаривают.
Снова хотят поднять тарифы. А для этого надо пару рубильников выключить.
Пускай западную отключают вместе с Буковелью.