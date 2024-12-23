Telegram вперше став прибутковим

Месенджер Telegram уперше за три роки монетизації став прибутковим, повідомив його засновник Павло Дуров.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Цього року кількість передплатників Telegram Premium потроїлася, перевищивши 12 млн. Наші доходи від реклами також зросли в кілька разів», — розповів він.

Він зазначив, що цього року було запущено кілька оновлень у рамках монетизації: це зірки, міні-додатки, подарунки, Telegram Business та Telegram Gateway та ін.

На думку Дурова, це доводить, що «платформи соціальних мереж можуть досягти фінансової стійкості, залишаючись незалежними та поважаючи права користувачів».

Нагадаємо

Financial Times повідомляла з посиланням на фінансову звітність Telegram, що за минулий рік виторг платформи склав $342 млн, операційні витрати — $108 млн, а загальний збиток — близько $173 млн після сплати податків.

У першій половині цього року, писала FT, Telegram демонстрував фінансові успіхи. криптовалюти Toncoin. Загалом доходи Telegram від продажу цифрових активів склали $353 млн, з них $348 млн — від продажів Toncoin.

Платна підписка Telegram Premium з'явилася у червні 2022 року. У вересні цього року кількість передплатників уперше перевищила 10 млн користувачів.

Telegram Stars або зірки з'явилися на платформі в червні минулого року, вони являють собою внутрішню валюту для оплати послуг у мінідодатках.