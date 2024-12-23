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23 грудня 2024, 14:53

Telegram вперше став прибутковим

Месенджер Telegram уперше за три роки монетизації став прибутковим, повідомив його засновник Павло Дуров.

Месенджер Telegram уперше за три роки монетизації став прибутковим, повідомив його засновник Павло Дуров.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі«Цього року кількість передплатників Telegram Premium потроїлася, перевищивши 12 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Цього року кількість передплатників Telegram Premium потроїлася, перевищивши 12 млн. Наші доходи від реклами також зросли в кілька разів», — розповів він.

Він зазначив, що цього року було запущено кілька оновлень у рамках монетизації: це зірки, міні-додатки, подарунки, Telegram Business та Telegram Gateway та ін.

На думку Дурова, це доводить, що «платформи соціальних мереж можуть досягти фінансової стійкості, залишаючись незалежними та поважаючи права користувачів».

Нагадаємо

Financial Times повідомляла з посиланням на фінансову звітність Telegram, що за минулий рік виторг платформи склав $342 млн, операційні витрати — $108 млн, а загальний збиток — близько $173 млн після сплати податків.

У першій половині цього року, писала FT, Telegram демонстрував фінансові успіхи. криптовалюти Toncoin. Загалом доходи Telegram від продажу цифрових активів склали $353 млн, з них $348 млн — від продажів Toncoin.

Платна підписка Telegram Premium з'явилася у червні 2022 року. У вересні цього року кількість передплатників уперше перевищила 10 млн користувачів.

Telegram Stars або зірки з'явилися на платформі в червні минулого року, вони являють собою внутрішню валюту для оплати послуг у мінідодатках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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