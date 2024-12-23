НБУ: Чистий гривневий кредитний портфель бізнесу збільшився за рік на понад 20%

Чистий гривневий кредитний портфель бізнесу збільшився за рік (станом на 1 листопада 2024 до 1 листопада 2023 року) на понад 20%, населення — на понад 30%. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність .

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Як змінився портфель

В опитуванні про умови кредитування банки зазначають про зростання попиту на позикові кошти від клієнтів (за кредитами бізнесу — оцінки найвищі з 2021 року).

Корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп та підприємств різного розміру. Фінустанови активно кредитують підприємства сільського господарства, торгівлі та промисловості, докладаючись до їх зростання.

Покрокове виконання Стратегії з розвитку кредитування усуває наявні прогалини на ринку для поліпшення доступу до кредитних ресурсів. Укладений банками влітку меморандум сприяв фінансуванню відновлення енергетики на пільгових умовах.

У сегменті роздрібного незабезпеченого кредитування конкуренція ще сильніша, ніж у корпоративному. Незважаючи на зростання кредитів, їхній рівень залишається досить низьким відносно ВВП та доходів населення, що свідчить про значний простір для нарощення портфеля.

Роль державної підтримки в кредитуванні бізнесу надалі послаблюється. Надалі дизайн програм державної підтримки має забезпечувати домінування ринкових механізмів.

Водночас посилюється роль гарантій уряду та міжнародних фінансових організацій для покриття кредитного ризику.