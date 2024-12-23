Авто з Китаю: що обирали українці у листопаді

Впродовж минулого місяця українці придбали 822 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року, повідомляє Укравтопром.

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Деталі

З цієї кількості: нових — 698 од. (-23%); вживаних — 124 од. (-69%) од. Отже, автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» у листопаді становила менш як 1%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 80%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження

HONDA M-NV — 99 од.;

BYD Song Plus — 91 од.;

ZEEKR 001 — 73 од.;VOLKSWAGEN ID.4 — 71 од.;

AUDI Q4 e-tron — 35 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю

TESLA Model 3 — 15 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 — 9 од.;

BAIC EC3 — 9 од.;

BUICK Envision — 7 од.;

ZEEKR 001 — 7 од.

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