Ethereum прагне до $6,000, а XYZVerse обіцяє зростання на 16,900%: хто стане переможцем

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 грудня 2024, 13:20

Ethereum прагне до $6,000, а XYZVerse обіцяє зростання на 16,900%: хто стане переможцем

Ethereum наближається до нової позначки, плануючи досягти ціни $6,000 за монету. У той же час XYZVerse привертає увагу своїм мем-токеном, який обіцяє вражаючі прибутки до 16,900%. Криптоспільнота уважно стежить за цими двома гравцями, задаючись питанням, хто з них забезпечить більш вражаючий дохід.

Изображение выглядит как Графика, графический дизайн, снимок экрана, Цвет Majorelle blueАвтоматически созданное описание

Захопи лідерство з XYZ: новий чемпіон серед мемкоїнів!

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаАвтоматически созданное описание

Гра почалася, і XYZ очолює перегони у світі мемкоїнів! Цей сенсаційний спортивний мем-токен вривається на ринок з неймовірною енергією, залишаючи позаду слабких конкурентів та шахрайські криптовалюти.

XYZ готовий продемонструвати приголомшливе зростання, залишаючи таких гравців, як BOME та WIF, далеко позаду. З прогнозом зростання на 9,900% XYZ готується здобути корону мемкоїнів у наступному крипто-бумі!

💸 Керуйте грою та отримуйте прибуток, поки ставки зростають! 💸

XYZ — це головний гравець в екосистемі XYZVerse, яка є унікальним поєднанням азарту спорту та культури мемів. Ця орієнтована на спільноту екосистема є ідеальним майданчиком як для криптоентузіастів, так і для спортивних фанатів.

Изображение выглядит как часы, снимок экранаАвтоматически созданное описание

Згадайте, як Polymarket досяг $1 мільярда обсягів торгів під час ажіотажу навколо ставок на вибори в США. А тепер уявіть це в рази більше в рамках XYZVerse. З мільйонами спортивних беттерів, які готові приєднатися до дії, можливості для ранніх інвесторів у XYZ дійсно величезні!

XYZ наразі недооцінений, і з майбутніми лістингами на великих біржах учасники передпродажу можуть розраховувати на прибутки, які змінять життя.

>>>Не пропустіть свій шанс стати частиною переможної команди XYZ!<<<

Ethereum (ETH)

Ціна Ethereum нещодавно зазнала значних коливань. За останній тиждень ETH впав на 10.38%, що свідчить про короткостроковий ведмежий тренд. Проте за останній місяць криптовалюта зросла на 7.05%, демонструючи ознаки відновлення. За останні шість місяців ETH втратив 2.34%, що відображає загальну волатильність ринку.

Наразі Ethereum торгується в діапазоні від $3,648.43 до $4,137.17. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $4,317.86, а рівень підтримки — на $3,340.38. Індекс відносної сили (RSI) становить 20.60, що вказує на перепроданість ETH і можливий розворот тренду. Проста ковзна середня за 10 днів становить $3,622.00, що нижче середньої за 100 днів у $3,869.08, що свідчить про можливий зсув імпульсу.

Якщо Ethereum зможе прорвати опір на рівні $4,317.86, його наступною ціллю може стати позначка $4,806.60, що відповідає можливому зростанню приблизно на 16%. З іншого боку, падіння нижче рівня підтримки $3,340.38 може призвести до зниження до $2,851.64, що означатиме зменшення приблизно на 22%. Трейдери уважно стежать за цими ключовими рівнями, щоб визначити наступний рух Ethereum.

Висновок

Хоча ETH та інші провідні криптовалюти обіцяють зростання, мета XYZVerse досягти 20,000% зростання та його унікальна спортивно-мемна екосистема роблять його видатним претендентом на лідерство в крипто-бумі 2024 року.

Детальніше про XYZVerse (XYZ) ви можете дізнатися тут

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
sasok33
sasok33
23 грудня 2024, 14:45
#
Звісно Ethereum — цей актив закуповує крипто компанія Трампа)) А кто цей рекламовиний щіток окрім сайт Мінфін закуповує?)))
+
0
Riojas
Riojas
23 грудня 2024, 15:02
#
Эфир так потужно стремится к 6000, что упал с 4 до 3.3
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами