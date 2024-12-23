У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.
23 грудня 2024, 10:33
Курс валют на 23 грудня: долар та євро дорожчають в обмінниках
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 9 копійок, а у продажу 10 копійок. Євро додало 19 копійок у купівлі та 18 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,20 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,20−42,30, євро — 44,15−44,38 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,97−41,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,71−43,72 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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