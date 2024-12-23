Пропустіть ці 4 мемкоїни і зверніть увагу на цю приховану перлину

Мемкоїни — це справжні джокери криптосвіту: сьогодні вони «летять на Місяць», а завтра стрімко обвалюються у безодню. Це американські гірки, які часто залишають інвесторів розчарованими. Ви вкладаєте $100 у так звану «місячну монету», мріючи стати мільйонером, але зрештою прокидаєтесь звичайним власником марних токенів.

Як уникнути згорання ваших грошей? Лише розумні рішення. Ось огляд мемкоїнів, які не виправдали очікувань, і одного андердога, який привертає всю увагу.

🐧 Pudgy Penguins (PENGU): На тонкому льоду

Pudgy Penguins (PENGU), пов’язаний з NFT-екосистемою Pudgy Penguins, при запуску викликав великий ажіотаж, але швидко потонув. Різке падіння на 51% лише за 24 години скоротило його ринкову капіталізацію з $4 мільйонів до $2 мільйонів.

😾 Popcat (POPCAT): Котиться вниз

Натхненний вірусним мемом «Popcat», Popcat (POPCAT) виявився лише хайпом без жодної суті. Протягом місяця він впав на 47%, втративши 19% за тиждень і 8% за один день, а обсяг торгів скоротився на 11%.

🐕 DOGS Token (DOGS): Помилковий слід

Запущений на блокчейні TON для використання широкої аудиторії Telegram, DOGS Token (DOGS) ледве утримується на плаву. Його ціна впала на 33% за 30 днів, включаючи падіння на 7% за день і зниження ринкової капіталізації.

🐾 Simon’s Cat Token ($CAT): Без кігтів і падає

Незважаючи на ностальгійний шарм і акцент на захист тварин, Simon’s Cat Token ($CAT) не зміг уникнути прокляття мемкоїнів. За останній місяць його ціна впала на 25%, знизившись на 2,9% за тиждень і на вражаючі 27% за 24 години, а обсяг торгів скоротився на 40%.

Ці «тварини» більше не вражають. Ринок мемкоїнів перетворюється на зоопарк. Це застаріла концепція, яка втратила свою іскру. Кожна нова монета виглядає як клон попередньої, не пропонуючи нічого свіжого чи цікавого.

У цьому переповненому світі мемкоїнів один проєкт виділяється, повністю відмовляючись від тренду «пухнастиків». Новий концепт привертає увагу, сяючи чимось новим і оригінальним.

XYZVerse +1233% — І цей чемпіон лише розігрівається

Серед багатьох дивних «тварин» $XYZ приносить на ринок щось зовсім нове. Це перший в історії мемкоїн, присвячений спорту, який переписує правила гри завдяки своєму прагненню до перемоги та змагальному духу, натхненному спортсменами.

XYZVerse створює екосистему, призначену для чемпіонів, об'єднуючи спортивних фанатів, геймерів і криптоентузіастів під єдиним яскравим прапором.

Вже на стадії предпродажу $XYZ демонструє вражаючі результати:

Стартова ціна: $0.0001

Поточна ціна: $0.001333 (+1233%)

Мета фінального етапу: $0.1 — неймовірне зростання на 99,900%, якщо буде досягнуто.

XYZVerse набирає обертів, і це ваш шанс увійти на ранньому етапі

Чому $XYZ привертає увагу?

Що рухає цим вибуховим зростанням? Усе просто: спільнота, бачення і результати.

XYZVersers, швидко зростаюча база прихильників, є основною рушійною силою проєкту. На відміну від багатьох мемкоїнів, які покладаються на короткочасний хайп, $XYZ вже демонструє відчутний прогрес завдяки своїй стратегії предпродажу та амбіційній дорожній карті.

Основи проєкту надзвичайно надійні. $XYZ переосмислює ринок мемкоїнів, поєднуючи спортивну культуру з передовими криптотехнологіями. Це не просто чергова монета, яка намагається заробити на тренді; це створення абсолютно нової стратегії.

Амбітні плани, підкріплені діями

Дорожня карта $XYZ не обмежується креативною темою. Проєкт орієнтований на довгострокову цінність:

Лістинг на великих біржах: Досягнення глобальної видимості та доступності.

Досягнення глобальної видимості та доступності. Стейкінг і пасивні винагороди: Додаткові стимули для власників токенів.

Додаткові стимули для власників токенів. Масштабованість на Polygon: Швидкі, ефективні та недорогі транзакції.

Швидкі, ефективні та недорогі транзакції. Стратегічні партнерства: Співпраця зі спортивними медіа та ексклюзивними цифровими креаторами для посилення охоплення.

Ці кроки розраховані на те, щоб забезпечити стійкість $XYZ, якої так бракує більшості мемкоїнів.

Що чекає на $XYZ далі?

Із завершенням предпродажу основна дія лише починається. Генерація токенів (TGE) і публічні лістинги вже на горизонті, і саме тоді $XYZ вийде на світову арену. Більше уваги, більше ліквідності та сильніша спільнота означають ще більший потенціал для зростання.

XYZVerse створює екосистему, де спортивний фанатизм зустрічається з криптокультурою, створюючи простір, де взаємодія та нагороди йдуть рука об руку. Якщо судити з результатів предпродажу, це лише початок того, чого може досягти $XYZ.

Вибирайте мемкоїни з розумом

Ринок мемкоїнів часто нагадує небезпечну місцевість, наповнену яскравими обіцянками та розчаровуючими результатами. Але серед цього хаосу XYZVerse доводить, що є рідкісним винятком — чемпіоном, який формується.

Завдяки екосистемі, заснованій на спорті, вражаючому зростанню предпродажу на 1233% і дорожній карті, побудованій для стійкості, XYZVerse демонструє всі ознаки довгострокового гравця в криптопросторі.

Для інвесторів, які втомилися від порожніх обіцянок і шукають мемкоїн із реальною цінністю, XYZVerse пропонує свіжу можливість. Предпродаж ще триває, і завдяки своєму інноваційному підходу та швидкому зростанню $XYZ може стати прихованою перлиною, яка принесе вам стабільні прибутки.

Детальніше про XYZVerse ($XYZ) можна дізнатися тут