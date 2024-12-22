Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 774 100 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 грудня 2024, 9:01
Втрати ворога за 21 грудня: 1 820 російських окупантів, 15 танків та 50 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 774100 (+1820) осіб,
- танків — 9609 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 19870 (+29) од,
- артилерійських систем — 21284 (+32) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1030 (+3) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20735 (+50),
- крилаті ракети — 2947 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31972 (+81) од,
- спеціальна техніка — 3662 (+0).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі