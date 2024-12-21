Пенсійне страхування: З початку року українці добровільно сплатили понад 44 мільйони (інфографіка)

У січні — листопаді 2024 року в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 44,3 млн грн добровільних внесків. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

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Добровільні платежі

Від початку 2024 року, станом на 1 грудня, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 19 853 добровільних платежі на загальну суму 44,3 млн грн.

Переважна більшість платежів (61,4%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який із 1 квітня становить 1 760 грн.

Більшість добровільних внесків — 16 799 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 3 054 платників переказали кошти на користь інших осіб.

Упродовж одинадцяти місяців від 55 «меценатів» надійшло 569,8 тис. грн благодійних пожертв.