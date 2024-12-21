Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 772 280 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 грудня 2024, 8:31
Втрати ворога за 20 грудня: 1 860 російських окупантів, 10 танків, 4 ракети та 85 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 772280 (+1860) осіб,
- танків — 9594 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 19841 (+18) од,
- артилерійських систем — 21252 (+32) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1027 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20685 (+85),
- крилаті ракети — 2947 (+4),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31891 (+98) од,
- спеціальна техніка — 3662 (+0).
Джерело: Мінфін
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