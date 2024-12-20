S&P знизило рейтинг Укрзалізниці після її пропозиції відкласти виплати за євробондами

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило рейтинг Укрзалізниці до «CC» з «CCC+» у зв'язку з пропозицією про відтермінування на рік із січня цього року виплати за двома випусками єврооблігацій, прогноз «негативний». Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

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«Ми бачимо істотне ослаблення здатності Укрзалізниці до погашення боргу і вважаємо, що дефолт за боргом Укрзалізниці практично визначено відповідно до нашої методології. В результаті ми знизили довгостроковий кредитний рейтинг емітента УЗ», — йдеться в повідомленні агентства на його сайті в п'ятницю.

Уточнюється, що негативний прогноз відображає думку агентства про те, що Укрзалізниця, швидше за все, реалізовує свої плани з реструктуризації боргу в найближчі кілька тижнів, що S&P вважає рівносильним дефолту.