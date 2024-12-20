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20 грудня 2024, 17:02

Україна підписала угоди для отримання $2 мільярдів

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми Банку Позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання». Загальний обсяг підписаних угод — $2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми Банку Позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання».
Фото: mof.gov.ua

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Зокрема, укладено грантову угоду обсягом $1 млрд від США. Це перший транш з фонду Світового банку «Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні» (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

Фінансування здійснюється за рахунок внеску США у межах ініціативи країн G7 ERA Mechanism обсягом $50 млрд. Нагадаємо, що внесок США очікується в розмірі $20 млрд.

А також підписано угоду про позику на суму $1,05 млрд, під гарантії на $567 млн та $483 млн уряду Японії та Великої Британії відповідно.

Зазначається, що Україна виконала всі умови для отримання коштів. Зокрема, йдеться про реформи, пов'язані з залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, боротьбою з корупцією, державними підприємствами та розвитком приватного сектору.

Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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