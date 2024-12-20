Bybit представляє Управління приватним капіталом для заможних клієнтів

Bybit , друга за величиною криптовалютна біржа у світі за обсягом торгів, оголосила про запуск сервісу Управління приватним капіталом . Він розроблений спеціально для заможних фізичних осіб та інституціональних клієнтів. Bybit прагне надавати першокласні фінансові рішення, які розширюють можливості клієнтів у умовах все складнішого ринкового середовища зростаючого значення цифрових активів.

Зі складненням глобальних ринків зростає попит на преміальні послуги з управління капіталом, особливо в таких областях, як управління ризиками та розподіл активів. Крім того, цифрові активи стали одним із ключових класів активів для заможних фізичних осіб та інституціональних інвесторів, оскільки відкривають безпрецедентні можливості для росту та диверсифікації.

Управління приватним капіталом від Bybit розроблено для точного та інноваційного задоволення запитів:

Індивідуальне управління портфелем: спеціально розроблені інвестиційні стратегії, що відповідають індивідуальним фінансовим цілям.

Ексклюзивні інвестиційні можливості: доступ до високоприбуткових активів преміум-класу, розроблених спеціально для заможних клієнтів.

Індивідуальні стратегії розподілу активів: рішення для оптимізації прибутку при одночасному зменшенні ризиків.

Безкомпромісна безпека активів: найкращі в галузі заходи, включаючи послуги сторонніх кастодіалів, що забезпечують 100% безпеку цифрових активів.

Професійні огляди ринку: своєчасний аналіз нових тенденцій на криптовалютному ринку дозволяє клієнтам бути на крок попереду.

«Ми в Bybit розуміємо, що фінансовий шлях кожного клієнта унікальний. Завдяки новій послузі Управління приватним капіталом ми прагнемо надати індивідуальні інноваційні рішення, які не лише допоможуть клієнтам примножити цифрові активи, але й нададуть професійні послуги з управління ризиками та розподілу активів», — пояснює керівник відділу фінансових продуктів та управління капіталом в Bybit Джеррі Лі.

Сьогодні вже складно уявити диверсифіковані портфелі без цифрових активів, значення яких зростає з кожним днем. У зв'язку з цим Управління приватним капіталом від Bybit пропонує заможним клієнтам безпечний та безперешкодний доступ до закритих можливостей у такому динамічному просторі. Новий продукт відображає незмінне прагнення Bybit бути надійним партнером на ринку криптовалют і цифрових активів, а також допомагати клієнтам впевнено досягати фінансових цілей.