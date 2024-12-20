У листопаді в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у листопаді перейшли на українські номери. Про це повідомляє Укравтопром.
20 грудня 2024, 14:37
В Україні впав попит на вживані американські авто. Найпопулярніші моделі
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Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2023 року попит на «американців» з пробігом зменшився на 17%.
Найбільша частка з цієї кількості (43%) — машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 39%, гібридні авто — 7%, дизельні — 6%, авто з ГБО — 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.
Найпопулярніші моделі
До п’ятірки лідерів вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y — 288 од.;
- Tesla Model 3 — 286 од.;
- Ford Escape — 170 од.;
- Jeep Cherokee — 153 од.;
- Volkswagen Passat — 141 од.
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Джерело: Мінфін
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