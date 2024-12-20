У п'ятницю на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
20 грудня 2024, 10:37
Курс валют на 20 грудня: євро в банках подешевшало на 20 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 1 копійку. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,20 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,15 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,02−42,07, євро — 43,80−44,07 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,85−41,87 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,45−43,46 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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