Минулої доби українські захисники ліквідували ще 2 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 770 420 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 грудня 2024, 8:33
Втрати ворога за 19 грудня: 2 200 російських окупантів, 8 танків та 79 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 770420 (+2200) осіб,
- танків — 9584 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 19823 (+24) од,
- артилерійських систем — 21220 (+42) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1027 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20600 (+79),
- крилаті ракети — 2943 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31793 (+115) од,
- спеціальна техніка — 3662 (+6).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі