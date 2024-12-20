Банк Кредит Дніпро запропонував своїм клієнтам вклад «Вільний рахунок» , який дозволяє зберігати кошти з вигодою і максимальною зручністю, надаючи можливість вільно керувати своїми фінансами.

«Вільний рахунок» є ідеальним варіантом для сьогодення, адже це:

вільне поповнення без обмежень по сумі у трьох валютах: гривні, доларах США та євро;

Часткове та повне зняття коштів у будь-який момент без втрати нарахованих відсотків;

Повернення вкладу на першу вимогу;

Щомісячне нарахування відсотків;

Термін розміщення — до 60 місяців;

Дохід — до 6% річних у гривні.

«Наш Банк завжди піклується про своїх клієнтів, пропонуючи вигідні та зручні фінансові продукти, що відповідають вимогам сучасного часу, — прокоментувала Катерина Мелеш, Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро, — з депозитом „Вільний рахунок“ ваші гроші працюють на вас, а управління фінансами стає ще простішим та зручнішим.» — додала Катерина.

Оформити депозит дуже просто. Все, що потрібно — це завантажити чи оновити мобільний застосунок FreeBank з App Store або Google Market, для нових клієнтів — зареєструватися та авторизуватися. Після реєстрації / авторизації потрібно відкрити дебетову картку, на яку будуть нараховуватися відсотки, та оформити вклад «Вільний рахунок» у розділі «Депозити».

Банк Кредит Дніпро продовжує забезпечувати найкращі фінансові умови для кожного клієнта.