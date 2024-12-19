Іранський ріал досяг рекордно низького рівня через регіональну напруженість та енергетичну кризу

Іранський ріал у середу впав до найнижчого рівня в історії, втративши понад 10% вартості з того часу, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США в листопаді. Про це повідомляє Associated Press.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ріал торгувався за 777 000 ріалів за долар, повідомили трейдери в Тегерані, що нижче 703 000 ріалів у день перемоги Трампа.

В інтерв'ю державному телебаченню у вівторок ввечері глава Центрального банку Ірану Мохаммад Реза Фарзін заявив, що пропозиція іноземної валюти збільшиться, а обмінний курс стабілізується. За його словами, у валютний ринок було влито $220 млн.

Місцева валюта впала, оскільки Іран наказав закрити школи, університети та державні установи в середу через загострення енергетичної кризи, що посилюється суворими зимовими умовами. Криза сталася після літа відключень електроенергії, і тепер вона ускладнюється сильним холодом, снігом і забрудненням повітря.

Незважаючи на величезні запаси природного газу та нафти в Ірані, роки недостатнього інвестування та санкцій залишили енергетичний сектор погано готовим до сезонних сплесків, що призвело до постійних відключень електроенергії та дефіциту газу.

У 2015 році, під час ядерної угоди Ірану зі світовими державами, ріал становив 32 000 за 1 долар. 30 липня, у день, коли президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу та розпочав свій термін, курс становив 584 000 за 1 долар.

У 2018 році Трамп в односторонньому порядку вивів Америку з угоди, викликавши багаторічну напруженість між країнами, яка зберігається й сьогодні.

Економіка Ірану роками страждала від міжнародних санкцій через швидкий розвиток ядерної програми. Зараз країна збагачує уран майже до рівня, придатного для створення зброї.