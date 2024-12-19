Банк Англії зберіг процентну ставку на рівні 4,75%

Комітет із грошово-кредитної політики Банку Англії зберіг основну процентну ставку на рівні 4,75%, хоча інфляція зросла до 2,6%, перевищивши цільовий показник у 2%. Про це повідомляє АР.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Комітет, який послідовно знижував ключову ставку у листопаді, дотримується обережної позиції, оскільки зниження вартості запозичень може посилити інфляцію.

Це рішення розчарувало багато труднощів сектору британської економіки, яким допомогли б дешевші кредити на тлі слабкого зростання.

Британська економіка скорочується другий місяць поспіль.