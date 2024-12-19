До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро також подешевшало на 12 копійок у купівлі та продажу.
19 грудня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 19 грудня: на міжбанку долар та євро пішли вниз
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Відкриття 19 грудня
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Закриття 19 грудня
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Зміни
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41,97/41,99
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41,85/41,87
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12/12
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43,63/43,64
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43,51/43,52
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12/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,20 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,02−42,06, євро — 43,90−44,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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