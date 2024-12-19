Курс валют на вечір 19 грудня: на міжбанку долар та євро пішли вниз

До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро також подешевшало на 12 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 19 грудня Закриття 19 грудня Зміни долар 41,97/41,99 41,85/41,87 12/12 євро 43,63/43,64 43,51/43,52 12/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,20 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.

В обмінниках долар торгується за 42,02−42,06, євро — 43,90−44,15 грн.

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