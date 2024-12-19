Рада ухвалила спрощення отримання компенсації за знищене на окупованих територіях майно

Верховна рада у другому читанні схвалила законопроєкт № 11161 про зміни в порядку компенсацій за знищене на окупованих територіях майно. Документ спрощує отримання виплат. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«За» законопроєкт проголосувало 292 народних депутатів.

Згідно з документом, заяву на компенсацію можна буде подати за спеціальною процедурою, не надаючи фото- чи відеодоказів пошкоджень. Також не передбачено фізичного огляду об'єктів.

Як зазначають автори проєкту, після початку повномасштабної війни 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб були вимушені переміститися до нових громад. Внаслідок бойових дій та тимчасової окупації, ними було втрачено їхнє майно, зокрема нерухоме.

На відміну від мешканців деокупованих територій, ВПО з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, не мають можливості довести факт зруйнування чи пошкодження свого нерухомого майна, без такої процедури відсутня можливість розраховувати на подальшу компенсацію свого майна", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ця ініціатива має на меті сприяти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громади, стимулюючи їх залишатися в Україні та відновлювати своє життя тут.