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19 грудня 2024, 15:36

Українська економіка, вперше з початку великої війни, перевершує російську

Українська економіка, хоч і залишається на 25% меншою, ніж у 2021 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення перевершує російську за ключовими показниками. Про це пише Forbes з посиланням на The Economist.

Українська економіка, хоч і залишається на 25% меншою, ніж у 2021 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення перевершує російську за ключовими показниками.
Фото: depositphotos

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Деталі

Економіка України переживає серйозні трансформації. Незважаючи на зниження ВВП на 25% у порівнянні з 2021 роком, країна демонструє економічне зростання, що становить 4% у 2024 році. Стабільність національної валюти та низькі відсоткові ставки контрастують з російською економікою, яка зіткнулася з серйозними проблемами: прогнозоване зростання ВВП росії — лише 0,5−1,5% у 2025 році, а ставки досягли 23%.

Україна також стикається з енергетичними проблемами через руйнування інфраструктури внаслідок російських атак. Втім, завдяки імпорту енергії та альтернативним джерелам дефіцит зменшився, і в 2025 році очікується його зниження до 6%.

Нестача робочої сили, спричинена мобілізацією та еміграцією, залишається проблемою для підприємств. Кількість вакансій в Україні зросла, але конкуренція на ринку праці зменшилася, що призводить до зростання заробітних плат.

Фінансування підприємств, особливо малих фермерів, залишаються проблемою. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році складе 20% ВВП. Проте міжнародна допомога допомагає покрити частину цього дефіциту.

Зростання економіки України

За підсумками 10 місяців 2024 року економіка України зросла на 4,2%. Однак у жовтні темп зростання сповільнився до 1,3% порівняно з 3,8% у вересні.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що за підсумками 2024 року ВВП України збільшиться на 3%, а рівень інфляції складе 9%. Раніше прогноз Фонду передбачав зростання ВВП у межах від 2,5% до 3,5%, а інфляцію — на рівні 8%.

Міністерство економіки очікує, що приріст ВВП у 2024 році складе 3,5% (зменшений прогноз порівняно з попереднім значенням 4,6%). Прогнозується, що споживчі ціни зростуть на 5,4% за рік, а в грудні порівняно з груднем 2023 року інфляція досягне 7,9% (раніше передбачалося 8,5% та 9,7%).

На основі останнього Інфляційного звіту Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП на 4% у 2024 році та підвищення Індексу споживчих цін до 9,7% до кінця року.

Джерело: Мінфін
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