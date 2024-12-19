Нацкомісія встановила тарифи для Укренерго на наступний рік. Зростання становить 30%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила тарифи Укренерго на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління у 2025 році.

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Як зміниться тариф

Тариф на передачу збільшиться з 528,57 грн/МВт-год до 686,23 грн/МВт-год (для підприємств «зеленої» електрометалургії - 359,55 грн/МВт-год).

Тариф на диспетчеризацію встановили на рівні 98,97 грн/МВт-год (зараз — 104,57 грн/МВт-год).

«Вперше за останні чотири роки тарифи на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обов'язків. Прийняття цього тарифу точно забезпечить припинення нарощення заборгованості компанії на ринку електричної енергії», — сказав тимчасовий керівник Укренерго Олексій Брехт.

Водночас представники енергоємної промисловості, які взяли участь у засіданні НКРЕКП, виступили категорично проти підвищення тарифу.