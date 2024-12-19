В Україні у 2024 році нарахували майже 3,5 мільярда гривень страхових виплат за «автоцивілкою»

У 2024 році сума нарахованих страхових відшкодувань за договорами ОСЦПВ збільшилася на 27,5%, майже досягнувши 3,5 млрд грн. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив генеральний директор Моторно страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів продовжує демонструвати позитивну динаміку.

«У 2024 році кількість укладених договорів зросла на 0,43%, досягнувши 5 736 490, а сума нарахованих страхових премій збільшилася на 19,95% — до 7,56 млрд грн. Середній розмір премії зріс на 19,44%, досягнувши 1 318,20 грн», — деталізував Берназюк.

Окрім того, кількість вимог на виплату збільшилася на 13,45%, а сума нарахованих страхових відшкодувань — на 27,5%, майже досягнувши 3,5 млрд грн. Це свідчить про загальне зростання попиту на страхові послуги та збільшення обсягів виплат у страхових випадках, — вважає гендиректор МТСБУ.

Водночас за його оцінками, близько 20−25% транспортних засобів в Україні залишаються незастрахованими.

Читайте також: Нова «автоцивілка»: що зміниться для автовласників та страховиків з 1 січня 2025 року

Відповідаючи на запитання журналіста Укрінформу, Берназюк не виключив, що невдовзі в Україні стане обов’язковим і страхування цивільно-правової відповідальності власників електросамокатів.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями