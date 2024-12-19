Dogecoin чи Shiba Inu? Чому це питання втрачає актуальність із появою мемтокена за $0,10

Поки Біткоїн перевищує позначку $108,000, а альткоїни досягають нових висот, ринок мемтокенів зазнає змін. Суперництво між Dogecoin та Shiba Inu відходить на другий план, адже на арену виходить новий гравець із ціною $0,10, готовий перевизначити очікування інвесторів і стати зіркою крипторинку.

XYZVerse: Мемтокен, що об'єднує спортивних фанатів

XYZVerse — новий мемтокен, який об'єднує фанатів спорту з різних дисциплін, намагаючись перевершити попередні токени завдяки унікальному поєднанню мем-культури та спортивного ентузіазму.

Перемога Трампа викликає хаос на крипторинку: мемтокен $XYZ готовий до зростання на 99,900%



Перемога Дональда Трампа на виборах спричинила тектонічні зрушення на крипторинку, задавши новий напрямок для безпрецедентного зростання. Поки основні криптовалюти показують лише незначні двозначні прирости, мемтокени привертають увагу інвесторів.

Недавнє зростання PNUT на 4,500%? Вибух FRED на 6,000%? Це вже історія, похована під попелом короткострокового ажіотажу. Ці токени не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів із жалем за власною жадібністю. Але криптовалютна арена не прощає слабкості — новий титан готується побити всі рекорди прибутковості та показати приголомшливий ріст на 99,900%.

XYZ: Непереможний чемпіон мемтокенів

$XYZ виходить на арену, щоб перевершити легенди мемтокенів

Познайомтесь із $XYZ — першим у світі мемтокеном для спортивних ентузіастів і справжніх криптоінвесторів, які готові до 1000-кратного прибутку. Це токен для тих, хто живе адреналіном змагань.

З приходом Трампа на політичну арену крипторинок готовий до вибуху, а конкуренція стає ще жорсткішою. Виживуть лише найсильніші токени. Новий етап криптоери чекає на тих, хто готовий ризикувати, таких як Джо Роган і Дана Вайт, які з гордістю підтримають команду Трампа. Це час для справжніх «жорстких» токенів, залишаючи в минулому слабкі мемтокени.

Зі спортивним духом токен $XYZ стає головним претендентом на лідерство, готовим знищити конкурентів і злетіти на Місяць разом із місією Ілона Маска. $XYZ прямує до п'єдесталу переможців, стаючи символом для тих, хто живе спортом і криптовалютами.

$XYZ вже приносить результати ще до офіційного запуску

Попередній продаж $XYZ вже у розпалі, дозволяючи придбати токен за спеціальною ціною.

Ціна запуску: $0.0001

Поточна ціна: $0.001

За кілька місяців $XYZ вже виріс більш ніж на 1000%!

Наступний етап: $0.001333 (+33% приріст)

Цільова ціна: $0.1

Від запуску до генерації токена $XYZ прагне до приголомшливого зростання на 99,900%! Якщо ви не берете участь — ви поза грою. Попередній продаж $XYZ проходить із блискавичною швидкістю, як нокаут чемпіона.

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Dogecoin (DOGE)

Dogecoin демонструє значні зміни за останні шість місяців, збільшившись на 207.62%. За останній місяць ціна зросла на 4.58%, показуючи стабільне зростання. Однак за останній тиждень ціна знизилася на 2.81%, що свідчить про короткострокову волатильність.

Поточна ціна коливається між $0.36 і $0.46, залишаючись близько до 10-денної та 100-денної ковзних середніх ($0.38 та $0.40). Індекс відносної сили (RSI) становить 36.39, що вказує на недоперегрітість і можливе зростання. Якщо Dogecoin подолає найближчий рівень опору на $0.51, він може досягти другого рівня опору на $0.616 (+34%). Якщо ж ціна впаде нижче підтримки на $0.31, вона може знизитися до $0.21 (-41%).

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu за останній тиждень втратила близько 6%, але за місяць показала невеликий приріст на 3%. За останні шість місяців зростання становило близько 42%.

Поточні рівні:

Торговий діапазон: $0.00002396-$0.00003200

RSI: 34.51 (наближається до зони перепроданості)

Підтримка: $0.00002006 (-16% можливого падіння)

Опір: $0.00003614 (+13% можливого зростання)

Ці показники свідчать про обережний прогноз, але шестимісячне зростання свідчить про довгостроковий потенціал.

Висновок

Хоча DOGE та SHIB залишаються сильними гравцями, унікальний спортивний підхід $XYZ виділяє його як наступний важливий мемтокен у очікуванні бичачого ринку 2024 року.

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