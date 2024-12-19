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19 грудня 2024, 13:16

Криптовалютний прорив до багатства: DOGEN обганяє DOT і POL, наближаючись до цільової ціни $15

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Новий гравець на крипторинку стрімко набирає популярність, привертаючи увагу інвесторів. DOGEN демонструє швидке зростання, випереджаючи такі відомі токени, як DOT і POL. Завдяки сміливим прогнозам про досягнення ціни в $15 ця цифрова валюта стає справжньою сенсацією. Можливо, це наступний крок до створення багатства?

DOGEN: Ультимативний мемтокен для справжніх альфа-лідерів

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Уявіть собі життя мрії — розкішні авто, великі суми грошей і жінки, які привертають увагу. Це стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне підкорити нові вершини, вам точно слід звернути увагу на DOGEN. Цей мемтокен створений для справжніх альфа-лідерів, які завжди перемагають.

💎 Тримай як звір, домінуй на ринку 💎

DOGEN готовий до вибухового зростання! Очікується 700% зростання ще до завершення передпродажу — і це лише початок. DOGEN націлений на неймовірні тисячократні доходи, які роблять мемтокени головним трендом цього сезону. Увійдіть у проєкт на ранніх етапах і спостерігайте, як інші намагаються наздогнати, поки ви вже на вершині!

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⚡️ Пропустили WIF, Popcat або Ponke? ⚡️

DOGEN — новий альфа на блокчейні Solana, поряд із такими відомими токенами, як BONK, WIF і Popcat, кожен із яких демонстрував 1000% зростання у свій час.

Зараз DOGEN залишається недооціненим, але невдовзі встановить нові рекорди у цьому бичачому ринку. Не пропустіть свій шанс стати частиною цієї історії успіху.

Приєдналися до DOGEN? Чудово, тому що вони запускають аірдроп! Просто будьте активними в соцмережах, накопичуйте токени під час передпродажу та починайте будувати свою армію DOGEN, використовуючи реферальне посилання. За кожного залученого учасника ви отримаєте солідні 20% від їхніх Golden Points при купівлі токенів.

Чого ви чекаєте? Приєднуйтесь до DOGEN і домінуйте у криптосвіті! 🚀

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Потужний імпульс Polkadot (DOT) сигналізує про можливий прорив

Polkadot (DOT) за останній місяць зріс більш ніж на 50%, демонструючи сильний висхідний тренд. Наразі торгуючись у діапазоні від $7 до $10, DOT наближається до рівня опору близько $12. Прорив цього рівня може підштовхнути ціну до наступної цілі — $15. Індекс відносної сили (RSI) трохи вище 30 вказує на можливу перепроданість, що робить DOT кандидатом на відскок. Попри незначне зниження на 2% за останній тиждень, загальний тренд залишається позитивним. Просте ковзне середнє свідчить про потенційне зростання. З наближенням сезону альткоїнів Polkadot може показати значні результати.

Polygon (POL) готовий до ралі на тлі бичачих індикаторів

Polygon (POL) демонструє ознаки можливого зростання. Торгуючись у діапазоні від $0.52 до $0.71, токен близький до рівня опору в $0.80. RSI на рівні близько 31 вказує на перепроданість, що натякає на можливий відскок. Низькі рівні стохастики зміцнюють цю перспективу. Прорив вище $0.80 може привести до наступного рівня опору в $0.98, що забезпечить значні прибутки від поточних цін. Попри зниження на 5% за останній тиждень, вражаюче зростання на 38% за місяць свідчить про висхідну динаміку. З наближенням сезону альткоїнів Polygon може очікувати суттєвого зростання.

Висновок

DOGEN виділяється як символ амбіцій і успіху, привертаючи тих, хто прагне розкоші та процвітання. З очікуваним зростанням на 700% до кінця передпродажу та потенційно великим прибутком у цьому сезоні альткоїнів DOGEN перевершує DOT і POL у короткостроковій перспективі. Надихнувшись успіхом відомих токенів, DOGEN будує сильну спільноту лідерів ринку.

Сайт https://dogen.meme/

Джерело: Мінфін
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