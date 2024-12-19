Юань піднявся на четверте місце за обсягом світових платежів через SWIFT

У листопаді 2024 року юань піднявся на одну позицію і став четвертою валютою у світі за обсягом використання у глобальних платежах, свідчать дані SWIFT.

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Як змінилася частка валют

Порівняно з жовтнем, частка китайської національної валюти збільшилася до 3,89% з 2,93%. У жовтні юань перебував на п'ятому місці, куди він змістив у листопаді японську ієну — її частка знизилася з 3,91% до 3,44%.

«Вартість платежів у юанях збільшилася на 22,12% порівняно з жовтнем 2024 року, тоді як в цілому по всіх валютах платежі знизилися на 8,09%», — йдеться у матеріалах SWIFT.

За обсягом міжнародних платежів, за винятком Єврозони юань посів п'яте місце з часткою 3,02% (місяцем раніше він посідав у цьому ренкінгу шосте місце).

У трійці найпопулярніших валют для міжнародних розрахунків змін не відбулося — перше місце посідає долар США, за ним йдуть євро та фунт стерлінгів.

Згідно з даними моніторингу SWIFT, частка американської валюти зросла до 47,68% із 47,04%. Частки євро та фунта стерлінгів, навпаки, знизилися — до 22,29% та 7,27% відповідно.