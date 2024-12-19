Курс валют на 19 грудня: долар в банках подорожчав

У четвер на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро втратило у купівлі 10 копійок та додало 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро втратило 28 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,20 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,37 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,06−42,13, євро — 43,97−44,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,97−41,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,63−43,64 грн/євро.

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