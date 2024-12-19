В Україні попит на дизельні авто за рік впав на третину

У листопаді український автопарк поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на третину менше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

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Із них 1,5 тис. автівок нових (+36%) та понад 3,7 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%).

Так, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023 році. Водночас серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6% менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.

До лідерів нових дизельних легковиків потрапили:

Renalt Duster — 420 авто;

Volkswagen Tiguan — 181;

Toyota Hilux — 152;

Toyota Land Cruiser Prado — 122;

Skoda Kodiaq — 109.

До п’ятірки лідерів серед імпортованих вживаних дизельних авто увійшли: