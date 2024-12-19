У листопаді український автопарк поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на третину менше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
19 грудня 2024, 10:38
В Україні попит на дизельні авто за рік впав на третину
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Із них 1,5 тис. автівок нових (+36%) та понад 3,7 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%).
Так, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023 році. Водночас серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6% менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.
До лідерів нових дизельних легковиків потрапили:
- Renalt Duster — 420 авто;
- Volkswagen Tiguan — 181;
- Toyota Hilux — 152;
- Toyota Land Cruiser Prado — 122;
- Skoda Kodiaq — 109.
До п’ятірки лідерів серед імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:
- Renault Megane — 316 автівок;
- Skoda Octavia — 252;
- Nissan Qashqai — 234;
- Volkswagen Passat — 229;
- Volkswagen Golf — 150.
Джерело: Мінфін
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